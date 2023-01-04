Бразилиа, 4 января, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Многие бразильские футболисты, победившие в чемпионатах мира, не пришли на похороны легендарного Пеле. Об этом пишет 4 января британская газета Guardian.

GUILHERME DIONIZIO/EPA/ТАСС Проезд траурного кортежа с телом трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле по улицам Сантоса. 03.01.2023

Так, болельщики и спортивные эксперты раскритиковали Каку, Неймара и Роналду за отсутствие на церемонии прощания с «королём футбола». При этом Кака ранее обвинял бразильцев, регулярно критикующих Неймара и Роналду, за недостаточное уважение к своим национальным героям.

«Если они были победителями Кубка мира и не пришли посмотреть на Пеле, что я могу им сказать? По крайней мере, это свидетельствует об отсутствии уважения», — заявил бывший полузащитник бразильской сборной, телеведущий Нето.

На похороны пришли некоторые товарищи Пеле, игравшие вместе с ним за «Сантос» в 60-х годах. Однако не было никого из бразильской сборной, победившей в чемпионате мира 2002 года, а из команды, победившей в 1994 году, присутствовал только вице-президент федерации футбола Сан-Паулу Мауро Силва.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 и 3 января сотни тысяч людей провожали в последний путь легендарного Пеле, который скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Сантус менее чем через двое суток после своей третьей инаугурации.

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