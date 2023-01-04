Москва, 4 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, поскольку с самого начала СВО поставляет оружие в Киев и занимает крайне русофобскую позицию, заявила 4 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

lienyuan lee Двуликий Янус

Эти действия затягивают конфликт, увеличивают количество жертв, увеличивают риск прямого столкновения России и НАТО, отметила Захарова.

Риму, как и некоторым другим, следовало бы сосредоточиться на том, чтобы заставить своих киевских подопечных стремиться к мирному урегулированию конфликта, добавила она.

Правительство Италии под руководством Марио Драги в конце февраля 2022 года запросило у парламента право на неограниченные военные поставки в Киев и получило такое при почти единогласном голосовании.

Большинство представителей нового правого правительства страны, приступившего к работе в октябре 2022 года, в период до выборов предпочитали уклоняться от прямых оценок конфликта между Москвой и Киевом. После выборов новое правительство под руководством Джорджи Мелони ведет по этому вопросу точно такую же политику, как и прежнее.

При этом, по данным социологов, большинство граждан Италии выступают против поставок оружия в Киев и за усилия по мирному урегулированию конфликта.