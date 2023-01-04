Берлин, 4 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Клиники Германии заявили о риске банкротства и потребовали у государства дополнительного финансирования. Об этом 4 января сообщает телеканал N-TV.

Геррит ван Хонтхорст. У зубного врача. 1622

«Риск неплатёжеспособности многих больниц возрастает из-за стремительно растущих расходов, нехватки персонала и вызванного этим сокращения числа пациентов», — цитирует телеканал письмо Марбургской ассоциации старших врачей главе минздрава Карлу Лаутербаху.

Также отмечается, что только 6% немецких больниц оценивают свое финансовое положение как хорошее. При этом только 20% ожидают положительных итогов в 2023 году.

Несмотря на обещание Лаутербаха о перспективе выделения миллиардов на здравоохранение, врачи опасаются, что текущее бедственное положение больниц может оказаться на втором плане.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Германии ожидаются «беспрецедентно массовые» банкротства медицинских учреждений из-за выросших цен на электроэнергию.