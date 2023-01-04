Москва, 4 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин произнёс слова соболезнования в связи с уходом из жизни журналиста РИА ФАН Кирилла Романовского. Об этом 4 января сообщил журналист Аббас Джума в своем телеграм-канале, опубликовав соответствующее видео.

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«Кирилл Романовский величайший военкор, мой товарищ, который сделал очень много для нашей страны. Нам будет его не хватать. Я соболезную его близким, родственникам, друзьям», — сказал Пригожин.

Он также сообщил, что, несмотря на огромный опыт, Романовский постоянно учился, а у него учились другие. Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что будет очень скучать по журналисту.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на удар ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке.