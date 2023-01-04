Лондон, 4 января, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон» прорвет морскую оборону Североатлантического альянса, пишет британская газета Express.

Цитата из видео «Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Баренцевом море». Минобороны РФ Пуск ракеты «Циркон»

«Развертывание Россией гиперзвуковых ракет … способно пробить морскую оборону Североатлантического альянса», — пишет издание.

В свою очередь, директор Института кризисных исследований Марк Алмонд предположил, что главе российского государства удалось с помощью передовых разработок помешать западным странам «зайти слишком далеко» на Украине и вывести конфликт на более масштабный уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», который оснащен ракетными системами морского базирования «Циркон».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что фрегат «Адмирал Горшков» может наносить мощные и точечные удары по противнику как на море, так и на суше.

При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является то, что они могут гарантированно преодолевать любые перспективные и современные системы ПВО и ПРО.