Москва, 4 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало, как российские военнослужащие держат оборону левобережных районов Днепра.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

На кадрах видны надежные замаскированные позиции, а также бойцы, обеспечивающие безопасность освобожденных территорий.

«Линия обороны выстроена отлично. Здесь есть и блиндажи, и пулеметы, и РПГ, то есть всё, что нужно для защиты. То есть враг не пройдет, это сто процентов», — рассказал военнослужащий ВС РФ.

Боец отметил, что в случае обнаружения противника информация передается на остальные позиции. Он подчеркнул, что берег «под надежной защитой».

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