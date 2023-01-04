Москва, 4 января, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Москве к реагированию на возможные нештатные ситуации в условиях низких температур готовы 1300 аварийно-восстановительных бригад, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сильные морозы в Москве

Городские службы переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала. Также готовы порядка 1800 источников энергоснабжения, три мобильные котельные, имеются запасы резервного топлива.

Управляющим компаниям поручено дополнительно проверить закрытие теплового контура многоквартирных домов для обеспечения нормативного температурного режима и штатной работы системы теплоснабжения.

«Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме», — сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 6 по 10 января температура воздуха будет на 15 градусов ниже климатической нормы. Это метеорологическое явление руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает опасным.

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