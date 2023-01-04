Джакарта, 4 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Катер с туристами перевернулся около индонезийского острова Нуса-Пенида, расположенного в 12 км от Бали. Об этом 4 января сообщает ABC News.

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Отмечается, что в результате происшествия около 30 человек оказались в открытом море. Причиной аварии стала течь в корпусе. Предполагается, что катер наехал на что-то твёрдое в воде.

По данным местных СМИ, обошлось без пострадавших. Все пассажиры и экипаж успели надеть спасательные жилеты и перебрались на другой катер.