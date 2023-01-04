Вашингтон, 4 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп призвал членов Республиканской партии поддержать кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера палаты представителей Конгресса США. Об этом американский политик сообщил в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Пришло время всем нашим великим республиканским членам в палате проголосовать за Кевина, закрыть сделку, принять победу», — написал Трамп, добавив о том, что Маккарти будет «хорошо работать».

Напомним, что палата представителей Конгресса США по итогам трех голосований не смогла выбрать нового спикера. Никто из кандидатов не смог получить необходимые 218 голосов.

Читайте также: В США с третьей попытки не смогли выбрать спикера палаты представителей

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу американская военная база, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

А также: В США сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии