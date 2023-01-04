Рамалла , 4 января, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили «многократные вторжения Израиля» на территорию мечети Аль-Акса. Об этом 4 января сообщает катарское внешнеполитическое ведомство.

(сс) PCF Bourges Флаг Палестины

Стороны выступили с призывом к международному сообществу «принять необходимые меры для остановки эскалационных шагов Израиля против палестинского народа, а также исламских и христианских святынь».

Помимо этого, главы МИД обсудили двустороннее сотрудничество и обстановку в Афганистане.

Напомним, расположенная в Иерусалиме (Израиль) Аль-Акса является третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 3 января под охраной полиции поднялся на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, тем самым спровоцировав возмущение арабской общественности.

Ранее спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков выразил надежду на то, что Палестина сумеет преодолеть внутренние разногласия. Дипломат отметил, что основная задача в решении арабо-израильского конфликта заключается в том, чтобы обеспечить региональную стабильность и безопасность, а также создать благоприятные условия для развития сотрудничества России со всеми государствами Ближнего Востока.