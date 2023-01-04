Киев, 4 января, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Украине следует силой вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией, считает глава компании «Энергоатом» Пётр Котин.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

По его мнению, усилия по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС сходят на нет.

«Мы не думаем, что это реалистично. Есть новый год, и нет создания этой зоны», — цитирует Котина агентство Bloomberg.

Котину кажется более реалистичным сценарием возвращение станции под контроль ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2022 года эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили о громких взрывах рядом с Запорожской АЭС.

Читайте также: МИД РФ призвал торопиться с созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС