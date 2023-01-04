Кременная, ЛНР, 4 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Система теплоснабжения в городе Кременная Луганской Народной Республики может прийти в негодность после постоянного повреждения наружных газовых труб в результате обстрелов. Об этом 4 января написал в своем телеграм-канале экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Иван Шилов REGNUM Боевик

Он напомнил, что киевские боевики из минометов прицельно бьют по газовым магистралям, в связи с этим целые улицы остаются без газоснабжения.

Мирошник отметил, что за минувшие 48 часов уличные газовые трубы были обстреляны киевскими боевиками трижды. Несмотря на то, что специалисты оперативно ликвидируют повреждения, охлаждение может привести в негодность всю систему теплоснабжения.

Он также сообщил, что районная больница сейчас принимает больных лишь амбулаторно, поскольку госпитализировать людей на месте возможности практически нет. В связи с этим тяжелобольных пациентов везут в другие города республики.