Варшава, 4 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Польша приобрела у США 116 танков Abrams, сообщили 4 января в министерстве обороны республики.

Global Look Press/Keystone Press Agency Танк Abrams

Первые экземпляры вместе с сопутствующей техникой должны поступить в Польшу до конца 2023 года.

Предполагается, что танки поступят в распоряжение механизированной дивизии, дислоцированной в восточной части страны.

В декабре 2022 года сообщалось, что НАТО перебросило в Польшу 700 танков Abrams и сопутствующее оборудование. Его будут использовать находящиеся в Польше американские военные.

По оценкам некоторых польских экспертов, Варшава с начала 2022 года передала ВСУ около 40% своего военного потенциала.