Донецк, 4 января, 2023, 16:48 — ИА Регнум. При обстреле Куйбышевского района Донецка киевскими боевиками повреждено здание Республиканской клинической психиатрической больницы, сообщил 4 января мэр города Алексей Кулемзин.

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела

«В результате обстрела повреждены фасад и остекление здания Республиканской клинической психиатрической больницы», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 января киевские каратели обстреляли Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. По Куйбышевскому району ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

Также отметим, что ВСУ 4 января обстреляли здание военной комендатуры в Васильевке Запорожской области. Перед зданием находились люди, ожидавшие своей очереди для получения пропусков для личного автотранспорта. Погибли не менее двух человек.

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