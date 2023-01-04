Стокгольм, 4 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Налоговое управление Швеции обязало российского бизнесмена погасить налоговую задолженность в размере 224 миллионов крон (около 21,3 млн долларов) до конца января. Об этом 4 января сообщает агентство TT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Согласно опубликованным данным, семья бизнесмена из России проживает в квартире площадью 270 квадратных метров, расположенной в престижном районе Стокгольма, с 2008 года, однако сам он не является резидентом королевства.

Согласно постановлению налогового управления, гражданин РФ прожил достаточно долго, чтобы его доходы за несколько лет облагались налогом.

После проверки служба приставов в качестве обеспечительной меры произвела арест имущества, принадлежащего бизнесмену. Сообщается, что под арест попали выше упомянутая квартира, земельный участок на первой береговой линии в Стокгольмском архипелаге, автомобиль Porsche и часы фирмы Rolex. Арестованное имущество оценивается в 96 млн крон (около 9,13 млн долларов).

Управление не раскрывает личную информацию бизнесмена, однако уточняет, что он является владельцем нескольких российских компаний.

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