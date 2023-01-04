Каир, 4 января, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Курс египетского фунта 4 января снизился до исторического минимума, эта валюта подешевела на 4% по отношению к доллару. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Согласно данным агентства, на 12:10 по каирскому времени на офшорном рынке за один доллар можно было купить 25,8 египетского фунта.

Уточняется, что официальный курс Центрального банка 4 января — 24,7 фунта за один доллар. При этом государственные банки Египта (Banque Misr и National Bank of Egypt) установили курс продажи доллара на отметке в 25,65 фунта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что правительство Египта ожидает серьёзного падения курса национальной валюты.

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