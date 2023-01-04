В Госдуме рассказали, есть ли необходимость во второй волне мобилизации
Гурулёв: в ближайшие полгода нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации
Москва, 4 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации как минимум в ближайшие полгода. Об этом 4 января заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация
«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий», — сказал Гурулёв.
Он отметил, что сейчас не все из тех, кого мобилизовали ранее, принимают участие в специальной военной операции, многие проходят подготовку.
Кроме того, по его словам, промышленность должна выйти на тот уровень, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации.
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