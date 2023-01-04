Оха, Сахалинская область, 4 января, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Автобусное сообщение между поселком Ноглики и городом Оха на северо-востоке Сахалина было восстановлено. Об этом 4 января сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

cocoparisienne Снегопад

Движение по автодороге было закрыто для пассажирских автотранспортных средств из-за усилившегося снегопада. В настоящий момент перевозки осуществляются без ограничений.

Ранее в Ногликском и Охинском районах шел снег, который сопровождался порывами ветра до 27 м/с.