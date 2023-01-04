Из-за аномального потепления на горнолыжных курортах Европы нет снега
Из-за аномального потепления в Европе на горнолыжных курортах Швейцарии и Австрии нет снега
Берлин, 4 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. На горнолыжных курортах Швейцарии и Австрии нет снега из-за аномального потепления в Европе. Об этом 4 января сообщает Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
Александр Погожев ИА REGNUM
Горнолыжница
Отмечается, что на многих горнолыжных курортах вместо снежного покрова — трава и земля.
Но такая ситуация не везде. Так, например, в Давосе спасают ситуацию, запуская снегогенераторы.