Берлин, 4 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. На горнолыжных курортах Швейцарии и Австрии нет снега из-за аномального потепления в Европе. Об этом 4 января сообщает Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжница

Отмечается, что на многих горнолыжных курортах вместо снежного покрова — трава и земля.

Но такая ситуация не везде. Так, например, в Давосе спасают ситуацию, запуская снегогенераторы.