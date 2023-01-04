Москва, 4 января, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало о подвиге подполковника Артема Казанцева, который он совершил в ходе специальной военной операции. Соответствующее видео было опубликовано 4 января в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Организовывали и обеспечивали безопасность эвакуации мирного населения из зоны боевых действий. Кроме этого занимались подготовкой и вводом в строй свежих сил подразделений», — заявил Артем Казанцев.

В ведомстве сообщили, что, принимая очередной отряд пополнения, расположение Казанцева попало под миномётный обстрел ВСУ. А также добавили, что офицер быстро сориентировался, организовал оборону и эвакуацию солдат в безопасное место.

«Все остались живы, техника в сохранности, а сам получил контузию, в непосредственной близости разорвалась одна из мин, но продолжил действовать», — поделился воспоминаниями подполковник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ намерены начать масштабное наступление весной 2023 года.

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