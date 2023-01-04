Москва, 4 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. На большей части территории Центрального федерального округа объявлено штормовое предупреждение об аномально холодной погоде, сообщает 4 января Гидрометцентр России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мороз и солнце

По прогнозам синоптиков, в период с 6 по 10 января в большинстве регионов ЦФО ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой ниже климатической нормы на 9−17 градусов. По ночам подморозит до −21…−26 градусов, на севере округа температура воздуха составит −29…−34 градуса, днём ожидается −17…−22, на севере округа — до 28 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, период с 6 по 10 января будет самым холодным в Москве за последние 23 года наблюдений за погодой в столице России. Столбик термометра в эти дни опустится до минус 29 градусов, при этом похолодание будет резким.

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