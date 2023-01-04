Тель-Авив, Израиль, 4 января, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Случаи эксплуатации украинских беженцев, в том числе сексуального использования женщин, существуют в Израиле. Об этом сообщает 4 января издание Times of Israel.

Джон Мартин. Уничтожение Содома и Гоморры. 1852

С февраля 2022 года, отмечает издание, в Израиль прибыли свыше 47 тыс. украинцев, в основном женщин, но только 15 тыс. остались в стране. Статус беженца израильские власти не предоставили никому.

В рамках своего расследования издание задокументировало случаи изнасилований, сексуальных домогательств, трудовой эксплуатации и других злоупотреблений в отношении беженок. По меньшей мере одна из женщин покончила с собой.

«Многие из этих злоупотреблений в лучшем случае остаются незамеченными властями, а в худшем — преднамеренно игнорируются, в результате чего жертвы остаются в замкнутом круге насилия и нищеты», — говорится в публикации.

Так, одну из беженок изнасиловал мужчина, приютивший её с ребёнком у себя дома. Полиция закрыла дело из-за отсутствия веских доказательств. Женщине удалось уехать в другую страну.

В городе Ашдод 50-летнего мужчину арестовали за изнасилование 19-летней девушки, которой он пообещал помочь с устройством на работу.

Другая беженка рассказала о трудовой эксплуатации. Ей и другим женщинам приходилось работать уборщицами по десять часов в день и отдавать половину зарплаты приютившему их израильтянину.

В отчёте центра для украинских беженцев в Тель-Авиве говорится о трёх других случаях изнасилования за период с марта по август 2022 года. Полиция также расследовала 18 случаев сексуальных домогательств, но были ещё 12 жалоб, не переданных в полицию, о которых сообщили волонтёры. Статистику преступлений, отмечает газета, собрать трудно, реальные цифры, судя по всему, намного выше.

До мая прошлого года украинцы не могли получить в Израиле работу, но даже после соответствующего разрешения властей проблемы не исчезли. Трудоустраивают их не везде и неохотно, а при нелегальном трудоустройстве беженцы могут пострадать от различных злоупотреблений.

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