Донецк, 4 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. ВСУ днем 4 января подвергли обстрелу Петровский район Донецка, сообщили местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Было выпущено около 20 ракет из реактивных систем залпового огня. Ранее 4 января по тому же району города было выпущено 10 ракет.

В Народной милиции ДНР ранее сообщили, что за минувшие сутки (3 января) ВСУ выпустили по территории республики 359 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов. Один мирный житель погиб, четыре человека получили ранения.