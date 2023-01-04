Мелитополь, 4 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко призвала жителей Васильевки не выходить на улицу и по возможности спрятаться в укрытия.

Александр Погожев ИА REGNUM Убежище

«Дорогие жители нашего города, пожалуйста, не передвигайтесь сейчас по улице, находитесь в безопасных местах — лучше, чтобы это были укрытия», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 4 января обстреляли здание военной комендатуры в Васильевке Запорожской области. Перед зданием находились люди, ожидавшие своей очереди для получения пропусков для личного автотранспорта.

Два человека погибли, количество раненых уточняется. Удар был нанесен с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.

Отметим, в Запорожской области с 19 октября 2022 года действует режим военного положения. Запрет на свободное передвижение введён в регионе с 21:00 до 05:00.

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