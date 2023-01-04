Буэнос-Айрес, 4 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Наиболее грязным местом в самолёте являются туалет и карманы сидений. Об этом 4 января сообщает британское издание Daily Star.

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Таблоид приводит слова аргентинской стюардессы, рассказавшей о самых негигиеничных местах на борту. По её словам, наиболее загрязненным местом в самолете является туалет — туда пассажирам не следует ходить босиком. Бортпроводница также заверила, что еще одним грязным местом в самолете являются карманы сидений.

Помимо этого, стюардесса включила в список мусорные баки, поскольку уборщики также их не моют.

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