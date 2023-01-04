Анкара, 4 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не стал отрицать возможность переноса президентских и парламентских выборов на более ранний срок. Об этом он сказал 4 января в парламенте страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности переноса даты всеобщих выборов, Эрдоган отметил, что «вода не стоит на месте».

Ранее официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик сказал о рассмотрении разных вариантов дат выборов. В случае переноса были названы 30 апреля, 7 или 14 мая.

Напомним, 18 июня в Турции запланированы президентские и парламентские выборы. При этом в указанный период года значительная часть граждан страны выезжает за границу, возможное изменение даты выборов может быть связано именно с этим, объясняли ранее представители правящей партии.