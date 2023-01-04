Берлин, 4 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт продолжает пользоваться доверием канцлера Олафа Шольца, несмотря на критику со стороны оппозиции. Об этом 4 января заявил журналистам заместитель официального представителя немецкого кабмина Вольфганг Бюхнер.

Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Кристина Ламбрехт и Олаф Шольц

«Канцлер ФРГ хорошо и доверительно работает со всеми членами кабинета министров. Это касается и министра, о котором идёт речь», — сказал Бюхнер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры немецких оппозиционных партий ХДС и ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зёдер обратились с требованием снять Ламбрехт с поста главы бундесвера.