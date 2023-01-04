Киев, 4 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Киев договорился о поставке новой партии оборудования для энергосистемы Украины, заявил 4 января глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения различной мощности, более 7 тысяч генераторов мощностью до 100 киловатт и более 600 генераторов мощностью более 100 киловатт», — цитирует его издание УНН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявил, что уровень повреждения инфраструктуры на контролируемой Киевом территории является «беспрецедентным».

В последний день уходящего года в Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве были зафиксированы экстренные отключения света.

Напомним, в ряде украинских регионов наблюдаются проблемы с энергоснабжением. В частности, электростанции местные энергетики периодически отключают, ориентируясь на оповещения о воздушных тревогах.