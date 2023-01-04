Монреаль, Канада, 4 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Досадно наблюдать за этим поспешным восстановлением ограничений, которые вводят некоторые страны для прибывающих из Китая. Об этом 4 января заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Он отметил, что несколько стран вводят для прибывающих из Китая тестирование на COVID-19 и другие меры, несмотря на то, что вирус активно циркулирует на территории этих стран.

«Крайне досадно наблюдать за этим поспешным восстановлением мер, которые за последние три года продемонстрировали свою неэффективность», — говорится в сообщении.

По его словам, исследования доказали, что такие меры не могут остановить распространение вируса.

Он добавил, что правительствам стран следует прислушаться к экспертам, выступающим против ограничений для путешествующих. Кроме того, он также призвал власти Китая отменить требование для прибывающих в страну сдавать тест ещё до вылета.