Рим, 4 января, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Цены на газ в январе могут снизиться при сохранении в зимнее время года умеренных температур. Такое мнение, как передает газета Corriere della Sera, выразил президент Управления по энергетике, сетям и окружающей среде Италии Стефано Бессегини.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

«Предположительно, если цены останутся на нынешнем уровне, то в январе произойдет снижение тарифов», — рассказал он в интервью.

По данным Лондонсокй биржи ICE, стоимость газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 2 ноября 2021 года. Общее снижение цены с начала дня составляет более 3%.

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Бессегини отметил, что умеренные температуры помогают Италии больше, «чем то, что навязывает новая геополитика». Он также добавил, что стоимость газа снижается из-за сокращения промышленного спроса.

По словам главы итальянского регулятора, газовые хранилища республики заполнены на 84%, в то время как в прошлом году показатель составил 68%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе газохранилища заполнены на 83%, это на 13% превышает показатели предыдущих лет.

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