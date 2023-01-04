Москва, 4 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. В Центральном федеральном округе ожидается аномально холодная погода. Об этом 4 января сообщает РИА новости, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Andrey Мороз

По словам синоптика, с 6 по 10 января на большей части территории Центрального федерального округа может установиться аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 9–17°С ниже климатической нормы.

Уточняется, что ночью температура воздуха в Центральном федеральном округе может снижаться до — 26 °С, а на севере округа может похолодать до — 34°С.

В дневные часы в этом округе температура воздуха может понижаться до — 22°С, а на севере данной территории температура воздуха может понизиться до — 28°С, пояснил Вильфанд.