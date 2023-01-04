Москва, 4 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. С 1 марта 2023 года в России вступят в силу изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), касающиеся в том числе езды на электросамокатах, гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

В документе говорится, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие подобные устройства являются средствами индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час. При этом масса электротранспорта не должна превышать 35 килограммов.

Также с 1 марта вводятся несколько новых дорожных знаков, которые должны упорядочить движение автобусов, электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности, а также парковку.

Напомним, в России в 2022 году начали работу по краш-тестам по средствам индивидуальной мобильности, а в 2023 году будут предоставлены данные по испытаниям.