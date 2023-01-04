Силламяэ, Эстония, 4 января, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Власти Эстонии намерены добиться от правительства города Силламяэ согласия на демонтаж советских памятников. Об этом 4 января сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

По данным источника, от властей Силламяэ хотят получить согласие на демонтаж открытого в 1975 году памятника Неизвестному солдату.

Ранее госканцелярия направила аналогичное обращение властям города Нарвы, в котором также потребовала получить разрешение на демонтаж еще двух советских памятников из городской среды. Речь идет о мемориальной доске с именами жителей региона, погибших в боях в 1941–1945 годах, и могильном памятнике на месте захоронения коммунистов и красноармейцев, павших в боях за Нарву в 1918 году.