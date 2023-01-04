Париж, 4 января, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Во Франции снижается риск отключений электроэнергии зимой. Об этом заявил 4 января официальный представитель правительства страны Оливье Веран в ходе брифинга по результатам заседания совета министров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По его словам, риск отключений электричества в зимние месяцы во Франции уменьшается в результате возобновления работы атомных реакторов, установления благоприятной погоды, а также в связи с усилиями руководства страны, предприятий и местных жителей по уменьшению потребления энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что забастовки во Франции мешают техническому обслуживанию ядерных реакторов.

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