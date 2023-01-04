Москва, 4 января, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Объём перевалки грузов в морских портах России в 2022 году составил около 840 миллионов тонн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 января на официальном сайте Росморречфлота.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

В Федеральном агентстве отметили, что нынешний показатель достиг допандемийного.

«Важным результатом работы в минувшем, 2022 году в сфере ответственности Федерального агентства морского и речного транспорта стало восстановление объемов перевалки грузов в морских портах на допандемийном уровне 2019 года — порядка 840 млн тонн, а также ритмичная реализация проектов развития и строительства флота», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга окажет необходимые меры поддержки морскому порту «Пассажирский порт Санкт-Петербург», в который за весь 2022 год не зашло ни одно судно.

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