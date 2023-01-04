Киев, 4 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. ВСУ намерены начать масштабное наступление весной 2023 года, заявил в интервью ABC начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, предполагается, что наиболее ожесточенные боевые действия будут вестись в марте.

Как сообщалось ранее, в одном из интервью Буданов заявил, что ВСУ намерены продолжать наносить удары по территории России, причем делать это «чаще и глубже».