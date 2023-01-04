Брюссель, 4 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. В Евросоюзе газохранилища заполнены на 83%, это на 13% превышает показатели предыдущих лет, сообщила 4 января во время пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Ситуация в этом году лучше, чем в среднем в предыдущие годы», — сказала она.

По мнению другого представителя Еврокомиссии Тима Макфи, подготовка к следующей зиме будет вызовом для стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе на торгах Лондонской биржи ICE опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 18 февраля 2022 года.

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