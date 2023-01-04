Вильнюс, 4 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Оснований для закрытия границы Литвы для граждан Белоруссии нет. Об этом 4 января заявил вице-спикер сейма Литвы Витаутас Миталас в эфире радиостанции «Жиню радияс».

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

По его словам, призывы политиков о запретах чего бы то ни было вызывают вопросы о том, имеются ли основания для подобных решений.

Вице-спикер отметил, что ситуацию с Белоруссией и поездками ее жителей в Литву он оценивает по-другому, в отличие от ситуации с гражданами России, в отношении которых введены жесткие ограничения.

«Я бы смотрел на ситуацию с Белоруссией, на вопрос пересечения границы иначе», — подчеркнул политик.

Он напомнил, что некоторые депутаты Европарламента заявляют о необходимости введения подобных запретов и для граждан Белоруссии из соображений безопасности либо в интересах миграционной политики.

По его мнению, в таких случаях необходимо обсуждать именно эти процедурные вопросы, а не призывать к запретам.

Он напомнил, что вместо этого депутаты призывают закрывать границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал продление безвизового режима для Латвии, Литвы и Польши.