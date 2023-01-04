Москва, 4 января, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Мария Демидова скончалась в результате столкновения велосипеда, на котором она ехала, с автомобилем знакомого. Об этом 4 января сообщает портал Sportbox.

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По данным источника, Демидова пересекала проезжую часть на велосипеде и в тот момент её на автомобиле сбил знакомый, вместе с которым она училась в школе. После аварии водитель вызвал скорую и попробовал оказать первую помощь пострадавшей, однако девушка скончалась на месте от полученных травм.

Примечательно, что сама трагедия произошла в июле 2013 года, однако информация об обстоятельствах аварии в СМИ впервые опубликована лишь сейчас. На момент гибели девушке было 24 года.

Напомним, Демидова начала заниматься биатлоном в Омске. Спустя некоторое время она стала представителем Красноярского края в ряде престижных соревнований.