Москва, 4 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», который оснащен ракетными системами морского базирования «Циркон».

Mil Фрегат Адмирал Горшков

«Это большая совместная работа, которая завершилась хорошим ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач! Семь футов под килем!» — сказал глава государства, обращаясь к участникам торжественной церемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал Горшков», на борту которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», 4 января отправляется в поход по Индийскому и Атлантическому океанам, а также по Средиземному морю.

Во время учений экипаж фрегата будет отрабатывать действия по применению гиперзвукового оружия, а также крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что фрегат «Адмирал Горшков» может наносить мощные и точечные удары по противнику как на море, так и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является то, что они могут гарантированно преодолевать любые перспективные и современные системы ПВО и ПРО.