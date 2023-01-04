Васильевка, Запорожская область, 4 января, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Удар ВСУ по Васильевке (Запорожская область), по предварительным данным, был нанесен с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил 4 января глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

LCPL Seth Maggard Система залпового огня HIMARS

Удар пришелся не в военную комендатуру, как сообщалось ранее, а в соседнее многоэтажное здание, отметил он.

Два человека погибли, количество раненых уточняется, добавил Рогов.

2 января сообщалось об ударе ВСУ по жилым домам в Васильевке с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.

3 января, также с применением HIMARS, было обстреляно здание больницы в запорожском Токмаке.