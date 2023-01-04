Берлин, 4 января, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Лидеры немецких оппозиционных партий ХДС и ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер обратились с требованием снять Кристину Ламбрехт с должности министра обороны страны, пишет газета Münchner Merkur.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Кристина Ламбрехт

«Министр должна, наконец, уйти в отставку или быть уволенной. Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили этого министра», — заявил Зедер.

В свою очередь, Мерц отметил, что вся Германия «качает головой, эксперты по обороне во всем мире теряют дар речи от того, насколько неловким и некомпетентным может казаться на публике министр».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ламбрехт раскритиковали многие немецкие политики, в том числе её коллеги по партии СДПГ, а также простые немцы. Их недовольство вызвало плохое качество съёмки, а также содержание речи министра.

«В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо», — сказала в своем обращении Ламбрехт.

При этом её слова заглушал звук от петард, которые люди запускали на улицах Берлина, где проходила съёмка.

Отметим, ранее глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что нехватка самого необходимого наблюдается в германской армии — из-за затрат Берлина на помощь Киеву. Германская армия оказалась перед большим вызовом, ведь «разрыв между запросами и действительностью ещё никогда не был таким большим».

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