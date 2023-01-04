Вашингтон, 4 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Британские актёры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, которые подростками снялись в картине Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», обвинили американскую киностудию Paramount в сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Variety.

Постер. 1968 Romeo And Juliet

Фильм по знаменитой пьесе Уильяма Шекспира вышел в 1968 году, получил четыре номинации на «Оскар» и включал одну сцену с обнажёнными актёрами. В своём иске, поданном в Верховный суд Санта-Моники (штат Калифорния), Хасси и Уайтинг утверждают, что их обещали не снимать нагими.

Режиссёр сначала заверил юных актёров, что в любовной сцене на них будет нижнее бельё телесного цвета, но к концу съёмок уговорил раздеться, пригрозив провалом фильма. В результате в кадре появились ягодицы Уайтинга и грудь Хасси.

Сейчас обоим актёрам больше 70 лет, а на момент съёмок Хасси было 15, а Уайтингу — 16 лет. В их жалобе говорится, что они переносили «душевную боль и эмоциональные страдания» на протяжении всех 55 лет после выхода фильма. Кроме того, пострадала их актёрская карьера.

Хасси и Уайтинг потребовали возмещения ущерба, превысившего, по их оценке, $500 млн.

По словам адвокатов, несовершеннолетних не должны были снимать обнажёнными. Актёры были детьми и не вполне осознавали, что происходит. Ранее в Калифорнии на время отменили срок давности для заявлений о сексуальном насилии над детьми.

Издание отмечает, что в прежних интервью Хасси заявляла о необходимости постельной сцены для фильма.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянский режиссёр театра и кино Франко Дзеффирелли скончался в июне 2019 года в Риме в возрасте 96 лет.

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