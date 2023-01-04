Прага, 4 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Специалисты решили забить порядка 750 тысяч кур на одной из птицеферм в Чехии, в которой был выявлен высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1. Об этом 4 января сообщает Чешское радио.

Nemetz33 Куры в клетке

По информации журналистов, ветеринары приняли решение забить 750 тысяч кур на птицеферме в селе Брод-над-Тихоу около города Тахова, что составляет порядка 15% от общего числа кур, которые содержатся на фермах Чехии.

Уточняется, что забой кур должен завершиться в ближайшее время, после этого специалисты проведут комплексную дезинфекцию помещений птицефермы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сначала ветеринары в Чехии решили забить 220 тысяч кур, заражённых птичьим гриппом.

Читайте также: В Чехии забьют 220 тысяч кур, заражённых птичьим гриппом