Молдавия, 4 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В январе стоимость поставляемого Молдавии российского газа может увеличиться с 785 до 1230 долларов за 1 тыс. кубометров, заявил председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, окончательная закупочная цена будет определена после 10 января.

«Весь объём газа российского поставщика направляется для нужд ООО «Тираспольтрансгаз», в том числе для производства электричества для Правобережья Республики Молдова», — написал Чебан в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Кишинёв и Тирасполь договорились о продлении контракта, по которому Молдавия передаёт Приднестровью весь получаемый из России природный газ, а ПМР продолжит экспортировать на правый берег Днепра электроэнергию.