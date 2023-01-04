В Молдавии ожидают резкого роста цен на газ
Стоимость газа в Молдавии может вырасти в полтора раза
Молдавия, 4 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В январе стоимость поставляемого Молдавии российского газа может увеличиться с 785 до 1230 долларов за 1 тыс. кубометров, заявил председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
По его словам, окончательная закупочная цена будет определена после 10 января.
«Весь объём газа российского поставщика направляется для нужд ООО «Тираспольтрансгаз», в том числе для производства электричества для Правобережья Республики Молдова», — написал Чебан в своём телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Кишинёв и Тирасполь договорились о продлении контракта, по которому Молдавия передаёт Приднестровью весь получаемый из России природный газ, а ПМР продолжит экспортировать на правый берег Днепра электроэнергию.