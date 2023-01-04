Москва, 4 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Савеловский районный суд Москвы арестовал мужчину, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Об этом 4 января сообщает московская прокуратура.

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В ходе судебного заседания фигурант выступал против подобной меры и требовал избрать подписку о невыезде и надлежащем поведении. В качестве аргумента он пояснил, что не планирует скрываться от суда.

Уточняется, что мужчина пробудет под стражей до 3 марта 2023 года.

Ранее стало известно, что обвиняемый был знаком с погибшей с июля 2021 года. Пара приехала в Москву на новогодние праздники, арендовав квартиру на улице Полины Осипенко. Спустя несколько дней молодые люди поругались, в результате чего мужчина взял кухонный нож и нанес сожительнице несколько ударов. Девушка попыталась спрятаться в ванной, однако обвиняемый сумел проникнуть туда, суммарно нанеся жертве не менее 30 ударов.