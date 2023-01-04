Берлин, 4 января, 2023, 15:09 — ИА Регнум. ЕС больше не может допускать, чтобы у отдельных стран было право блокировать общие решения, решения должны приниматься квалифицированным большинством, заявила 4 января глава МИД Германии Анналена Бербок.

Виктор Корецкий, Юрий Кершин. Если здесь свободный строй, что ж тогда назвать тюрьмой. 1968

Сейчас ЕС зачастую не может согласовать даже пресс-релизы, отметила министр.

Бербок, таким образом, призвала отказаться от основополагающей нормы ЕС, в соответствии с которой решения по основным вопросам могут приниматься только консенсусом. Правило было утверждено, по замыслу основателей ЕС, для того, чтобы принимаемые решения шли на пользу не только ЕС в целом, но и каждой стране в частности.

В 2022 году число призывающих к отмене права вето европейских политиков, бывших и действующих, резко выросло. Наблюдатели связывают это с нежеланием идти на уступки отдельным «диссидентам», в число которых входят, как правило, Венгрия и, в ряде случаев, Польша и некоторые другие страны.