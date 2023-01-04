Варшава, 4 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Власти Польши намерены прибегнуть к помощи США для получения репараций от Германии, заявил 4 января заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик.

Велюнь после немецкой бомбардировки 1 сентября 1939 года

В ближайшее время он намерен отправиться в США и обсудить этот вопрос с конгрессменами, сенаторами и представителями диаспоры.

Именно поддержка со стороны США может стать решающим фактором, полагает Мулярчик.

Польша официально требует от Германии 1,3 трлн долларов репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. С просьбой помочь в этом вопросе Варшава уже обратилась в ООН, ЮНЕСКО и Совет Европы.

В Германии, в свою очередь, полагают, что вопрос был закрыт еще в 1953 году, когда правительство Польши официально отказалось от репараций.