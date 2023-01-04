Москва, 4 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» во время тренировок и учений будет отрабатывать действия по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки. Об этом 4 января заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

Минобороны России Фрегат «Адмирал Горшков»

Фрегат «Адмирал Горшков», на борту которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», 4 января отправляется в поход по Индийскому и Атлантическому океанам, а также по Средиземному морю.

Министр обороны уточнил, что во время учений экипаж фрегата будет отрабатывать действия по применению гиперзвукового оружия, а также крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки.

По словам Шойгу, корабль может наносить мощные и точечные удары по противнику и на суше, и на море. Ракеты «Циркон» могут гарантированно преодолевать любые перспективные и современные системы ПРО и ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж фрегата «Адмирал Горшков» готов к выполнению боевых задач.

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