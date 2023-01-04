Вашингтон, 4 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. На северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу американская военная база, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии сегодня приблизительно в 09:00 по местному времени в Сирии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал, ущерб базе или собственности коалиции нанесен не был.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря американская военная база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Ранее газета Wall Street Journal написала о том, что США нарастили количество рейдов и операций против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.